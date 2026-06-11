La selección de México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, en el partido inaugural del Grupo A del Mundial 2026, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en un encuentro que también estuvo marcado por tres expulsiones.

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El conjunto local abrió el marcador a los 8 del primer tiempo, cuando Julián Quiñones convirtió el 1-0 tras una jugada ofensiva que le permitió adelantarse rápidamente en el resultado.

Ya en el complemento, Raúl Jiménez amplió la ventaja a los 21 del segundo tiempo y selló el triunfo mexicano en el debut mundialista.

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El partido tuvo momentos de alta tensión. A los 4 del segundo tiempo fue expulsado Sphephelo Sithole en Sudáfrica, mientras que a los 38 también vio la tarjeta roja Themba Zwane, dejando a su equipo con nueve jugadores.

Sobre el final, a los 46 del segundo tiempo, México también sufrió una expulsión con la salida de César Montes.

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Con este resultado, México comienza el torneo con una victoria sólida, en un encuentro intenso que combinó eficacia ofensiva y un desarrollo cargado de fricción.

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