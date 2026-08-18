Jorge Sampaoli quedó en el centro de la escena tras la nueva derrota de Talleres. El conjunto cordobés cayó 3-1 frente a Gimnasia de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura y, después del partido, el entrenador decidió no brindar declaraciones. Ahora, su futuro en la institución quedó bajo análisis.

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Según trascendió este martes, Sampaoli presentó su renuncia y puso su continuidad a disposición de la dirigencia. La decisión se da luego de un comienzo de campeonato muy complicado, con cuatro derrotas y apenas una victoria en las primeras cinco jornadas.

La caída en Mendoza profundizó la crisis futbolística de Talleres. El equipo recibió diez goles en el torneo y actualmente se encuentra último en la Zona A, una situación que encendió las alarmas puertas adentro del club.

Tras regresar a Córdoba, el plantel realizó trabajos regenerativos y Sampaoli estuvo al frente de la práctica. Mientras tanto, el presidente Andrés Fassi tiene previsto reunirse con el entrenador para definir los pasos a seguir y determinar si el ciclo continúa o llega a su fin.

El próximo compromiso de Talleres será el lunes 24 de agosto frente a Rosario Central, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la sexta fecha del Clausura. La gran incógnita es si Sampaoli seguirá sentado en el banco en ese encuentro.

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