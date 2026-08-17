Franco Colapinto se prepara para regresar a la Fórmula 1 después del receso de verano. El argentino volverá a correr con Alpine en el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará del 21 al 23 de agosto en Zandvoort.

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La escudería francesa lo eligió como protagonista de una publicación para anunciar el regreso de la actividad, una señal del respaldo que mantiene hacia el piloto argentino.

Además, Alpine prepara mejoras para su A526 con el objetivo de recuperar rendimiento y volver a pelear por los puntos en la segunda mitad de la temporada.

Horarios del GP de Países Bajos

Viernes 21: Práctica 1, 7.30. Clasificación sprint, 11.30.

Práctica 1, 7.30. Clasificación sprint, 11.30. Sábado 22: Sprint, 7.00. Clasificación, 11.00.

Sprint, 7.00. Clasificación, 11.00. Domingo 23: Carrera, 10.00.

Detalles en la matera de Franco Colapinto

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