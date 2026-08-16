En el partido de ida por la segunda etapa del Torneo Regional Amateur Femenino, San Lorenzo de Mar del Plata empató 2 a 2 con San José de Tandil en el estadio “Juan Montoya”.

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Luego de eliminar en la anterior instancia a Alvarado con un global de 5 a 1, las dirigidas por Cristian Pérez recibieron al duro conjunto tandilense que venía de dejar en el camino a Juventud Unida, de la misma ciudad.

El encuentro fue entretenido, de ida y vuelta y con muchas llegadas. El local abrió la cuenta por intermedio de Morena Barraza y así llegaron al descanso.

De entrada nomás, en el complemento, Sofía González marcó la igualdad a la salida de un córner. San Lorenzo no se quedó y siguió buscando, aguanto los embates y golpeó con una gran jugada colectiva, asistencia de Yanina Décima y definición de Evelyn Gómez para poner el 2 a 1.

Las tandilenses empezaron a buscar el empate y San Lorenzo intentó liquidarlo de contra. Sin embargo, cerca del final, otra vez González capturó un centro de volea y selló el 2 a 2 definitivo, que deja todo abierto para la revancha.

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Las chicas de Cristian Pérez formaron con: Ana Osorio; Noelia Erede, Brisa Villalba y Geraldine Arbelo; Milagro Maraz, Evelyn Gómez, Lucía Gramigna y , Priscila Medina; Yanina Décima; Morena Barraza y Karen Ferreyra.

En el complemento ingresaron: Aldana Vázquez, Rocío Varela y Mayra Acosta.

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