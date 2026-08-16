San Lorenzo empató en la ida y buscará la clasificación en Tandil
En un partido muy entretenido, igualó 2 a 2 con San José de Tandil como local y jugará la revancha el próximo sábado en la ciudad serrana.
En el partido de ida por la segunda etapa del Torneo Regional Amateur Femenino, San Lorenzo de Mar del Plata empató 2 a 2 con San José de Tandil en el estadio “Juan Montoya”.
Luego de eliminar en la anterior instancia a Alvarado con un global de 5 a 1, las dirigidas por Cristian Pérez recibieron al duro conjunto tandilense que venía de dejar en el camino a Juventud Unida, de la misma ciudad.
El encuentro fue entretenido, de ida y vuelta y con muchas llegadas. El local abrió la cuenta por intermedio de Morena Barraza y así llegaron al descanso.
De entrada nomás, en el complemento, Sofía González marcó la igualdad a la salida de un córner. San Lorenzo no se quedó y siguió buscando, aguanto los embates y golpeó con una gran jugada colectiva, asistencia de Yanina Décima y definición de Evelyn Gómez para poner el 2 a 1.
Las tandilenses empezaron a buscar el empate y San Lorenzo intentó liquidarlo de contra. Sin embargo, cerca del final, otra vez González capturó un centro de volea y selló el 2 a 2 definitivo, que deja todo abierto para la revancha.
Las chicas de Cristian Pérez formaron con: Ana Osorio; Noelia Erede, Brisa Villalba y Geraldine Arbelo; Milagro Maraz, Evelyn Gómez, Lucía Gramigna y , Priscila Medina; Yanina Décima; Morena Barraza y Karen Ferreyra.
En el complemento ingresaron: Aldana Vázquez, Rocío Varela y Mayra Acosta.