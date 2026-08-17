Las Leonas tendrán este lunes una prueba exigente en el Mundial de hockey 2026. Luego del empate 1-1 ante Estados Unidos en el debut, el seleccionado argentino se medirá desde las 12 con Alemania, en un partido que puede ser determinante para sus aspiraciones de avanzar a la próxima instancia.

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El encuentro se disputará este lunes 17 y podrá verse en vivo por ESPN 2 y Disney+ Premium. El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará mejorar su producción respecto del estreno y conseguir una victoria que le permita dar un paso importante hacia la clasificación.

En este Mundial, solamente los dos primeros equipos del Grupo B avanzarán, por lo que cada punto tiene un peso importante. Alemania llega con confianza después de superar 3-0 a Escocia en su primera presentación.

Para este segundo compromiso, Ferrara mantendrá la misma formación que utilizó frente a Estados Unidos.

Las 11 de Argentina: Cristina Cosentino; Sofía Cairo, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Toccalino; Juana Castellaro, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti; Majo Granatto, Zoe Díaz y Julieta Jankunas.

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Suplentes: Mercedes Artola, Milagros Alastra, Victoria Miranda, María Ortiz, Brisa Bruggesser, Victoria Granatto y Lara Casas.

Cómo está el Grupo B

Tras la primera jornada, Alemania lidera la zona con tres puntos gracias a su triunfo sobre Escocia. Argentina y Estados Unidos tienen un punto cada uno, mientras que Escocia todavía no sumó.

Con este panorama, un triunfo ante las alemanas le permitiría a Las Leonas alcanzar los cuatro puntos y quedar muy bien posicionadas de cara a la última fecha de la fase de grupos.

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