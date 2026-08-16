Kimberley tuvo una tarde para celebrar este domingo en el estadio José Alberto Valle, donde se impuso 3-1 ante Cipolletti por la cuarta fecha de la Zona B de la Fase Campeonato del Torneo Federal A.

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El encuentro comenzó a las 15 y enfrentó a dos equipos que llegaban con realidades diferentes. Cipolletti desembarcó en Mar del Plata como uno de los líderes de la zona, con siete puntos y un invicto de siete encuentros, luego de vencer 1-0 a Argentino de Monte Maíz. Kimberley, por su parte, venía de caer 2-1 como visitante frente a Atenas de Río Cuarto y necesitaba recuperarse.

El primer tiempo terminó 0-0, por lo que todas las emociones quedaron reservadas para el complemento.

A los 51 minutos, Facundo Russo rompió la paridad y puso en ventaja al conjunto marplatense. Poco después llegó otro golpe del local: Tomás Loscalso convirtió para ampliar la diferencia y encaminar la tarde en el José Alberto Valle.

Cipolletti, que había llegado a la ciudad con la intención de defender la punta, consiguió descontar a través de A. Almirón, pero Kimberley todavía tendría una respuesta más.

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Sobre el cierre, F. Mañas, de penal, convirtió el tercer tanto del “Dragón” y estableció el 3-1 definitivo, resultado con el que el equipo marplatense aseguró una valiosa victoria ante uno de los conjuntos que mejor había comenzado esta instancia del certamen.

El triunfo adquiere todavía mayor relevancia por el presente con el que llegaba su rival. Cipolletti no perdía desde hacía siete partidos y había comenzado la cuarta fecha en lo más alto de la Zona B con siete unidades.

Para Kimberley significó además una rápida recuperación después de la derrota sufrida entre semana en Río Cuarto. Ante su gente, el “Dragón” logró dejar atrás aquel traspié y volvió a sumar de a tres en una fase en la que cada punto resulta determinante.

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Con el 3-1 ante Cipolletti, Kimberley cerró una tarde de alto valor en Mar del Plata: derrotó a uno de los líderes, terminó con su prolongado invicto y volvió a meterse de lleno en la pelea de la Zona Campeonato.

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