Alvarado empató 0-0 con Villa Mitre este domingo en el estadio El Fortín de Bahía Blanca, por la cuarta fecha del Nonagonal B del Torneo Federal A.

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El equipo marplatense sumó un punto como visitante y continúa invicto en esta segunda fase, en la que acumula dos victorias y un empate, además de haber cumplido con su fecha libre.

El encuentro comenzó a las 15.30 y tuvo como árbitro a Joaquín Gil. A lo largo del partido, Alvarado contó con algunas de las situaciones más claras, pero no logró romper el cero.

Previamente, el “Torito” había derrotado 2-0 a Juventud Antoniana en Salta y 1-0 a Huracán Las Heras en el estadio José María Minella.

Con este resultado, Alvarado se mantiene como escolta y quedó a un punto de Olimpo, líder de la zona y equipo que todavía debe cumplir con su fecha libre.

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