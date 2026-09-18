El debut fue con goleada por 4-0 frente a Entre Ríos. Catalina Casamayor, Brisa García y Rosario Amore, en dos oportunidades, marcaron los goles para el conjunto marplatense.

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En la segunda jornada, las dirigidas por Miguel Becco vencieron 1-0 a Santa Fe gracias al gol de Maite Tabares y aseguraron la clasificación a las semifinales. Con puntaje ideal, el seleccionado marplatense lidera la Zona A.

Este viernes, desde las 15, cerrará su participación en la fase de grupos ante la Asociación del Sudoeste de Buenos Aires, que perdió sus dos encuentros. Las semifinales se disputarán este sábado.

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