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Las marplatenses avanzaron a semifinales del Campeonato Argentino Sub 19
El seleccionado Sub 19 de damas de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) ganó sus dos primeros partidos en Monte Hermoso y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del Campeonato Argentino Ascenso A. Este viernes cerrará la fase de grupos ante la Asociación del Sudoeste de Buenos Aires.
El debut fue con goleada por 4-0 frente a Entre Ríos. Catalina Casamayor, Brisa García y Rosario Amore, en dos oportunidades, marcaron los goles para el conjunto marplatense.
En la segunda jornada, las dirigidas por Miguel Becco vencieron 1-0 a Santa Fe gracias al gol de Maite Tabares y aseguraron la clasificación a las semifinales. Con puntaje ideal, el seleccionado marplatense lidera la Zona A.
Este viernes, desde las 15, cerrará su participación en la fase de grupos ante la Asociación del Sudoeste de Buenos Aires, que perdió sus dos encuentros. Las semifinales se disputarán este sábado.