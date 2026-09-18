Con nueve puntos todavía en juego, el Torneo Clausura de la Liga Marplatense comienza a entrar en su etapa de definición. Los equipos que ocupan los primeros puestos tendrán compromisos importantes y aquellos que vienen más atrás buscarán aprovechar la jornada para acercarse a la clasificación directa a octavos de final.

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En la Zona A, Quilmes es el líder con 13 puntos y un partido menos, seguido por River con 11. Argentinos del Sud e Independiente suman 10, aunque este último también tiene un encuentro pendiente. En la Zona B, Cadetes es el equipo que manda con 18 unidades, mientras que Kimberley tiene 13 y Racing 12.

Por su parte, en la Zona C, El Cañón lidera con 13 puntos, seguido de Mar del Plata con 12. Banfield y Once Unidos aparecen detrás con 10 unidades, todos con cinco partidos disputados.

La programación comenzará este sábado con los partidos de Sexta División a las 12.30, Quinta a las 14 y Primera División a las 16.

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