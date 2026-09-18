Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 atraviesan una edición histórica en convocatoria. En apenas cinco días, el evento superó el 1,8 millón de asistentes y registró 841 mil tickets emitidos, una cifra récord para una competencia organizada por Odesur.

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La actividad moviliza a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, con estadios llenos, largas filas y una alta demanda en distintas disciplinas. Gimnasia artística, patinaje y natación tuvieron localidades agotadas, mientras que el beach volley se convirtió en uno de los grandes fenómenos de convocatoria, con espectadores que incluso se ubicaron en el suelo cuando las tribunas llegaron a su límite. Los Fan Fest y los ingresos gratuitos también contribuyeron al gran movimiento de público.

Uno de los momentos destacados se vivió en el fútbol, donde 18 mil personas asistieron al Coloso Marcelo Bielsa para ver al seleccionado dirigido por Diego Placente, pese a que solo 3.000 contaban con tickets emitidos. Además, se espera una importante convocatoria para el rugby, por la presencia de figuras de Los Pumas 7s.

Argentina, segunda en el medallero

La delegación argentina acumula 101 medallas, con 31 de oro, 28 de plata y 42 de bronce, y se ubica segunda, detrás de Brasil. Los Juegos reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países y continúan con una importante presencia de público en sus distintas sedes.

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