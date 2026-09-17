Alpine realizó un importante movimiento en su estructura técnica con la incorporación de Mike Elliott, quien volverá a la Fórmula 1 después de casi tres años de su salida de Mercedes.

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El ingeniero británico cuenta con 23 años de experiencia en la categoría. Trabajó en McLaren y Renault, donde estuvo entre 2008 y 2012, antes de iniciar una extensa etapa en Mercedes. Allí ocupó cargos como jefe de aerodinámica, director de tecnología, director técnico y CTO.

Ahora, en Alpine, tendrá la responsabilidad de supervisar las áreas técnicas y de ingeniería de la fábrica de Enstone, donde también trabajó durante su etapa en Renault. Su llegada representa un refuerzo importante para el proyecto y tendrá incidencia en el desarrollo y evolución del auto que conduce Franco Colapinto.

Alpine busca consolidar su recuperación después de haber terminado último en el campeonato de constructores de 2025, con apenas 22 puntos. En 2026, el equipo ya suma 68 unidades y ocupa el sexto lugar, con el objetivo de acercarse al grupo de los equipos de punta.

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