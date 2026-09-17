Antonio “Turco” Mohamed no ocultó su deseo de algún día dirigir a la Selección Argentina y sostuvo que está preparado para afrontar el máximo desafío de su carrera.

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“Obviamente que uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Llevo 40 años en el fútbol y más de 20 años dirigiendo. Estoy preparado. La Selección Argentina es lo máximo”, afirmó.

El entrenador de Toluca también recordó uno de los momentos más especiales que vivió como hincha de la Albiceleste: el triunfo ante Inglaterra en Atlanta, durante la Copa del Mundo de 2026.

“Yo soy hincha de la Selección. El partido contra Inglaterra en Atlanta fue el momento más lindo que me tocó vivir en el fútbol”, señaló Mohamed, quien además recordó haber cantado el himno argentino en Wembley después de la Guerra de Malvinas y durante el Mundial de Italia 1990.

Sobre aquella victoria ante Inglaterra, fue contundente: “Fue el éxtasis. Para nosotros como hinchas fue lo máximo. Fue el momento más lindo que viví en mi vida, más que la final en Qatar”.

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