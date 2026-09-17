Gallardo asumirá como DT de Ecuador
El entrenador argentino habló antes de viajar a Quito para su presentación oficial y destacó el potencial de la nueva generación de futbolistas ecuatorianos.
Marcelo Gallardo se prepara para iniciar una nueva etapa en su carrera como entrenador al frente de la Selección de Ecuador. Antes de partir desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Quito, el Muñeco habló públicamente sobre el desafío.
“Siempre me generó curiosidad poder dirigir a un seleccionado y la muy buena generación de futbolistas que tiene Ecuador despierta en mí un entusiasmo importante. Jóvenes, con talento, actualidad y presencia”, expresó.
Gallardo contó que la posibilidad de dirigir a Ecuador había surgido dos años atrás, antes de la llegada de Sebastián Beccacece, pero que en aquel momento no se encontraba en condiciones de asumir el cargo.
“Ahora se presenta dos años después y me agarra bien, con ganas, con deseo de poder tener un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador. Estoy contento”, sostuvo.
Sobre los objetivos, el técnico pidió cautela y remarcó que el proyecto necesitará tiempo: “¿Ir por un título? Bueno, bueno… Vamos despacio. Todavía no llegué”.
“Vamos a iniciar un proceso largo. La idea es construir un equipo que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado. Eso no llega de la noche a la mañana”, agregó Gallardo, quien también destacó la importancia de contar con una buena estructura para que el crecimiento del seleccionado sea sostenido.
Fuente: Espn - Ole