Estudiantes de La Plata hizo historia en Brasil. Con un gol de Alexis Castro a los 87 minutos, venció 1-0 a Corinthians y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, con un global de 2-1.

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El equipo argentino resistió hasta el final y tuvo un cierre cargado de tensión: a los 101 minutos, Memphis Depay contó con un penal para igualar el encuentro, pero su remate se fue desviado.

La clasificación significó el regreso del Pincha a una semifinal del máximo certamen continental después de 17 años. La última vez había sido en 2009, cuando superó a Nacional en esa instancia y luego se consagró campeón.

Además, Alexis Castro fue la gran figura de la serie: marcó los dos goles de Estudiantes, uno en la ida y otro en la vuelta. Con siete tantos, es el mediocampista más goleador del equipo en 2026.

Estudiantes es el único equipo argentino que continúa en carrera en esta edición. Su próximo rival saldrá del cruce entre Flamengo e Independiente del Valle.

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