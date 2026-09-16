La temporada 2026/27 de la Liga Femenina ya tiene calendario y tendrá un acontecimiento especial para el básquet marplatense: Quilmes y Peñarol se enfrentarán por primera vez en la historia en la máxima categoría nacional. El clásico se disputará el domingo 11 de octubre, con Quilmes como local, en el inicio del Torneo Apertura.

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Ambos equipos integrarán la Zona C, junto a Independiente de Neuquén, El Biguá, Boca, Vélez y Unión Bahía. La fase regular comenzará el 10 de octubre y se extenderá hasta el 6 de diciembre, con partidos de ida y vuelta. Los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a los cuadrangulares semifinales.

El calendario tendrá rápidamente nuevos cruces para los equipos marplatenses. El 24 de octubre, Peñarol recibirá a Vélez mientras que Quilmes será local ante Boca. Un día después, el 25, el “Milrayitas” enfrentará a Boca y el “Cervecero” jugará ante Vélez.

La primera etapa clasificará a 12 equipos a los cuadrangulares semifinales. Los ganadores de cada zona tendrán la posibilidad de organizar esas instancias y, posteriormente, los tres vencedores y el mejor segundo accederán al Cuadrangular Final, donde se definirá al campeón del Apertura.

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