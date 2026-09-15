Tras conseguir el segundo puesto en el Mundial 2026 y luego de que Messi confirmara su retiro de la selección, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó sus próximos tres amistosos, que incluirán un homenaje al jugador del Inter de Miami.

Ads

La intención del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia es invitar rendirle una despedida acorde a su enorme figura tras su decisión de dar un paso al costado del combinado nacional.

En cuanto a los amistosos, el próximo 30 de septiembre Argentina-Bolivia jugarán en córdoba el primer amistoso post mundial en el Estadio Mario Alberto Kempes. Los otros dos encuentros, frente a Burkina Faso (3 de octubre) y Benín (6 de octubre), tendrán como sede el Estadio “Más” Monumental.

Puede interesarte

Este martes, la cuenta de la Albiceleste dio a conocer a los rivales de los amistosos en Argentina con un afiche en el que se encuentra el entrenador Lionel Scaloni y dos jugadores: Nicolás González y Enzo Fernández. La ausencia de Messi es lógica tras su anuncio de dejar la Selección, aunque en las últimas horas surgieron rumores sobre una última convocatoria.

Ads

Ads