Argentina continúa como escolta de Brasil en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional sumó 21 medallas durante la jornada del lunes y alcanzó las 32 preseas en total, producto de 12 oros, 5 platas y 15 bronces.

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Entre los resultados más destacados apareció la gimnasia artística, donde el equipo femenino argentino se quedó con la medalla de oro y volvió a consagrarse campeón después de 32 años. También hubo festejos individuales en distintas disciplinas.

En natación, Macarena Ceballos ganó el oro en los 100 metros pecho, mientras que Cecilia Dieleke se quedó con el primer puesto en los 50 metros espalda. Además, Santiago Grassi obtuvo la medalla de plata en los 50 metros mariposa y Lucas Alba consiguió el bronce en los 800 metros libre.

La esgrima también aportó títulos: Pascual Di Tella fue campeón en sable individual masculino, mientras que Juan Bacha consiguió la medalla de bronce. Además, Fernando Contreras ganó el oro en ciclismo de montaña, en la prueba de cross country.

Por su parte, Daniela Arias sumó otro oro para Argentina en esports, en EA Sports FC femenino, mientras que Romina Imwinkelried obtuvo el bronce en aguas abiertas.

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En el medallero general, Brasil lidera con 52 medallas, seguido por Argentina con 32 y Colombia, que suma 28.

Además, Las Leonas tuvieron un debut contundente en el torneo y golearon 14-0 a Paraguay, en otro de los resultados destacados para la delegación argentina.

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