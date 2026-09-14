El mendocino se impuso en la prueba masculina de Cross-Country Olímpico con un tiempo de 1:24:27. Superó por 10 segundos al brasileño Alex Malacarne, que se quedó con la plata, y por 1:33 al también brasileño Ulan Bastos, ganador del bronce.

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Tras cruzar la meta, Contreras no pudo contener las lágrimas y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada. Además, su triunfo marcó un hecho histórico: Argentina nunca había subido al podio en esta competencia de los Juegos Suramericanos.

El riojano Agustín Duran, que marchaba tercero, abandonó en la tercera vuelta.

“Este triunfo es para mi viejo, que se me fue este año”, expresó Fernando Contreras, muy emocionado, luego de consagrarse campeón en mountain bike y darle a Argentina su cuarta medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. 🥹🗣️ "ESTE TRIUNFO ES PARA MI VIEJO, QUE SE ME FUE ESTE AÑO"



🥇La EMOCIÓN de Fernando Contreras tras conquistar la medalla dorada en mountain bike en los Juegos Suramericanos 2026. pic.twitter.com/gEFiNUVXBl — TyC Sports (@TyCSports) September 14, 2026

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