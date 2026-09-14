Pascual Di Tella se convirtió en el protagonista de la primera medalla de oro de Argentina en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El esgrimista porteño venció 15-12 al venezolano Eliecer Romero en la final de sable masculino y se quedó con el título.

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El podio de la competencia lo completó Juan Bacha, quien obtuvo la medalla de bronce.

Di Tella, que había sido subcampeón en los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018, alcanzó así uno de los logros más importantes de su carrera. Además, se convirtió en el primer argentino en ganar el oro en sable masculino en los Juegos Suramericanos desde Gustavo Ducuing, en Lima 1990.

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