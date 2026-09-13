Alvarado perdió este domingo 1-0 ante Cipolletti en el estadio La Visera de Cemento, por la octava fecha de la Zona Campeonato B del Torneo Federal A. El conjunto marplatense no pudo sostener el invicto que arrastraba en esta segunda fase y sufrió su primera derrota en la pelea por el ascenso.

Ads

El equipo dirigido por Pablo Martel llegaba al encuentro como único líder de la zona, con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates. Además, venía de conseguir un triunfo agónico por 3-2 frente a Atenas de Río Cuarto en el estadio José María Minella.

El partido en Río Negro fue parejo y tuvo pocas diferencias entre ambos equipos. Alvarado buscó sumar al menos un punto que le permitiera asegurar su clasificación a los cuartos de final, pero Cipolletti aprovechó una de sus oportunidades y consiguió quedarse con la victoria. El único gol del encuentro llegó a los 54 minutos del segundo tiempo, cuando Martín Peralta apareció para marcar el 1-0 para el conjunto local. El delantero fue quien rompió la igualdad y le dio a Cipolletti tres puntos importantes en la pelea por la clasificación.

A pesar de la derrota, Alvarado continúa en lo más alto de la Zona Campeonato B y mantiene sus posibilidades intactas. El equipo marplatense ya tiene asegurado un lugar en la Copa Argentina 2027, mientras que ahora deberá definir su clasificación a los cuartos de final en la última fecha.

La próxima presentación será en Mar del Plata donde Alvarado recibirá a Olimpo de Bahía Blanca el domingo 20 de septiembre, en el estadio José María Minella, por la novena y última fecha de la Zona Campeonato B, el encuentro será clave para definir el primer puesto del grupo.

Ads

Puede interesarte

Ads