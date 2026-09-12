El “tiburón” luchó hasta el final pero no logró conseguir su segunda victoria del año contra la “Lepra Mencocina”. En condición de visitante y contra el puntero de la tabla anual, fue superado por 4 a 2.

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La primera emoción del encuentro no tardaría en llegar. A los 10 minutos y luego de una buena jugada colectiva del conjunto local, Gonzalo Ríos marcó el 1 a 0 en el marcador.

Apenas 3 minutos más tarde, Nicolás Gaitán recuperó la pelota y asistió a Tomás Fernández que cruzó un gran remate rasante para igualar el partido. Primer tanto en el Torneo Clausura para el ex Boca Juniors.

En el minuto 20 del partido, Maxi Salas ejecutó un peligroso tiro de esquina que, tras un desvío, el paraguayo Florentín no desaprovechó y puso nuevamente en ventaja a su equipo. El gol se confirmó luego de que el árbitro del encuentro, Darío Herrera, chequeara en instancias del VAR una posible falta previa.

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En el cierre de la primera parte, el árbitro otra vez en instancias del VAR, cobró penal a favor de la “Lepra” mendocina que se pusó 3 a 1 luego de un preciso disparo de su goleador Alex Arce.

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A los 60 minutos, Aldosivi acortó distancias y volvió a meterse en el partido. Tras un gran centro, el “Pata” Castro conectó de cabeza para poner el encuentro 3 a 2. Primer gol para el experimentado futbolista con la camiseta del equipo marplatense.

Sin embargo, la ilusión por conseguir el empate para los dirigidos por Javier Sanguinetti duró poco. El paraguayo Arce, recibió dentro del área con mucho espacio y marcó su doblete personal en el minuto 60.

En el tiempo de descuento, Joaquín Pombo marcó el gol del honor y maquilló el resultado final (4-3).

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Aldosivi se prepara para enfrentar a Atlético Tucumán el próximo lunes 21 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura , en el estadio José María Minella.