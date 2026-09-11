Boca Juniors vuelve a jugar por el Torneo Clausura y esta noche recibirá a Central Córdoba en la Bombonera, desde las 21.30, por la novena fecha del campeonato. Con la cabeza puesta también en la revancha frente a São Paulo por la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena apostará por un equipo alternativo.

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El entrenador realizará varias modificaciones respecto del equipo que viene de disputar el certamen continental. La probable formación de Boca sería: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero.

El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez y se disputará desde las 21.30 en la Bombonera. Boca buscará sumar en el Clausura sin descuidar el gran objetivo de la semana: la serie ante São Paulo por la Copa Sudamericana.

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