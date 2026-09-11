Luego de conseguir una histórica goleada 8-0 ante Benín, la Selección Argentina Sub-20 femenina cerrará este viernes su participación en la fase de grupos del Mundial de Polonia. El equipo dirigido por Christian Meloni enfrentará a México desde las 13 en el Arena Katowice.

Ads

El triunfo ante las africanas no solo fue el más amplio de Argentina en una Copa del Mundo de cualquier categoría, sino que también tuvo como protagonista a Annika Paz, quien se convirtió en la futbolista argentina con más goles en un mismo partido de una competencia FIFA.

Argentina llega con tres puntos y una buena posición de cara a la clasificación. Un triunfo o un empate le garantizarán el pase a octavos de final, mientras que una derrota obligará a esperar los resultados de la jornada para saber si puede avanzar como uno de los mejores terceros. México, en cambio, está obligado a ganar para mantener sus posibilidades.

El encuentro será transmitido por DSports y TV Pública y tendrá lugar en simultáneo con el partido entre Polonia y Benín. Será, además, el primer enfrentamiento entre Argentina y México en una Copa del Mundo Sub-20 femenina.

Ads

Ads