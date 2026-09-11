Peñarol y Quilmes volverán a verse las caras este miércoles desde las 20 en el Polideportivo Islas Malvinas, por una nueva edición de la Copa Mar del Plata.

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El clásico llega en la previa del inicio de sus respectivas temporadas: el Milrayitas debutará el 30 de septiembre, mientras que el Cervecero volverá a competir a mediados de octubre. Quilmes ya anunció que las entradas se encuentran a la venta y tienen un valor desde los 25 mil pesos.

Para el encuentro se dispuso un importante operativo de seguridad, con alrededor de 90 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 50 agentes de seguridad privada, personal de Utedyc, Cruz Roja y dos ambulancias.

Desde APreViDe recomendaron concurrir con anticipación, llevar la entrada física y el DNI para agilizar los controles en los accesos, donde también se aplicará el derecho de admisión mediante teléfonos inteligentes.

El público de Peñarol ingresará al estadio por avenida Luis Ángel Firpo, mientras que la parcialidad de Quilmes tendrá su acceso por avenida Juan B. Justo y España. De esta manera, el clásico marplatense volverá a tener su gran fiesta en el Polideportivo después de dos años.

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