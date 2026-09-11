El Comité Olímpico Argentino dio a conocer la lista de convocados por Diego Placente para la Selección Sub-19, que representará al país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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El certamen se disputará en el estadio de Newell’s, en Rosario, y será una nueva oportunidad para que el entrenador observe a varios de los futbolistas que apuntan al Sudamericano Sub-20 de 2027, clasificatorio para el Mundial de la categoría que organizarán Azerbaiyán y Uzbekistán.

Entre los nombres más destacados del ámbito local aparece Ian Subiabre, una presencia habitual en los equipos de Placente y parte del plantel argentino que fue subcampeón del Mundial Sub-20 disputado el año pasado en Chile. El delantero, que acumuló 44 partidos en River, fue cedido recientemente a Tigre. También fueron convocados Matías Satas, Santiago Espíndola, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel, entre otros proyectos del fútbol argentino.

La nómina incluye además a Nicolás Marcipas, del Barcelona, y Bruno Galassi, de la Lazio, como los dos representantes que juegan en el fútbol europeo. Facundo Guch, quien inicialmente formaba parte de la convocatoria y es titular en Newell’s, fue desafectado debido a su participación con el conjunto rosarino. De esta manera, el futbolista tendrá la posibilidad de continuar su actividad con la Lepra en el Parque de la Independencia.

Fixture de Argentina:

Fecha 1: Paraguay, jueves 17 de septiembre, a las 10.

Paraguay, jueves 17 de septiembre, a las 10. Fecha 2: Uruguay, sábado 19 de septiembre, a las 14.

Uruguay, sábado 19 de septiembre, a las 14. Fecha 3: Venezuela, lunes 21 de septiembre, a las 14.

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