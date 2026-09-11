Placente confirmó los 18 convocados de Argentina para los Juegos Suramericanos
La Albiceleste disputará el torneo en Santa Fe con una nómina de 18 futbolistas, que combina talentos del fútbol argentino con dos jugadores que militan en Europa.
El Comité Olímpico Argentino dio a conocer la lista de convocados por Diego Placente para la Selección Sub-19, que representará al país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
El certamen se disputará en el estadio de Newell’s, en Rosario, y será una nueva oportunidad para que el entrenador observe a varios de los futbolistas que apuntan al Sudamericano Sub-20 de 2027, clasificatorio para el Mundial de la categoría que organizarán Azerbaiyán y Uzbekistán.
Entre los nombres más destacados del ámbito local aparece Ian Subiabre, una presencia habitual en los equipos de Placente y parte del plantel argentino que fue subcampeón del Mundial Sub-20 disputado el año pasado en Chile. El delantero, que acumuló 44 partidos en River, fue cedido recientemente a Tigre. También fueron convocados Matías Satas, Santiago Espíndola, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel, entre otros proyectos del fútbol argentino.
La nómina incluye además a Nicolás Marcipas, del Barcelona, y Bruno Galassi, de la Lazio, como los dos representantes que juegan en el fútbol europeo. Facundo Guch, quien inicialmente formaba parte de la convocatoria y es titular en Newell’s, fue desafectado debido a su participación con el conjunto rosarino. De esta manera, el futbolista tendrá la posibilidad de continuar su actividad con la Lepra en el Parque de la Independencia.
Fixture de Argentina:
- Fecha 1: Paraguay, jueves 17 de septiembre, a las 10.
- Fecha 2: Uruguay, sábado 19 de septiembre, a las 14.
- Fecha 3: Venezuela, lunes 21 de septiembre, a las 14.