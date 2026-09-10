Todos juegan el domingo: programación confirmada
Alvarado, Kimberley y Círculo Deportivo disputarán una nueva fecha del Federal A, mientras que Deportivo Norte jugará por el Regional Amateur. Todos los representantes de Mar del Plata tendrán actividad este domingo
Los equipos marplatenses ya conocen días y horarios para sus próximos compromisos. Tanto en el Federal A como en el Regional Amateur, los cuatro representantes tendrán fecha este domingo, con partidos importantes en sus respectivas competencias.
Por el Nonagonal B del Federal A, Kimberley recibirá a Huracán Las Heras desde las 15, mientras que Alvarado visitara a Cipolletti a partir de las 15.30. El Dragón buscará seguir sumando para escalar posiciones, mientras que el Torito que ya se encuentra clasificado a la Copa Argentina, intentará asegurar su clasificación y mantenerse en la pelea de arriba por el ascenso.
En la Reválida B, Círculo Deportivo visitará a San Martín de Mendoza desde las 16, con la necesidad de sumar puntos en su lucha por mantenerse en la categoría. A la misma hora.
Por el Regional Amateur, Deportivo Norte recibirá a Defensores de Valeria del Mar desde las 16. El equipo de La Perla llega después de empatar como visitante frente a Quilmes y de quedar libre en la segunda fecha. Ahora volverá a jugar en su cancha y ante su gente, en un encuentro en el que buscará hacerse fuerte como local y meterse en la pelea por el liderazgo de su grupo.
Quilmes, por su parte tendrá fecha libre.