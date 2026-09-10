Los equipos marplatenses ya conocen días y horarios para sus próximos compromisos. Tanto en el Federal A como en el Regional Amateur, los cuatro representantes tendrán fecha este domingo, con partidos importantes en sus respectivas competencias.

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Por el Nonagonal B del Federal A, Kimberley recibirá a Huracán Las Heras desde las 15, mientras que Alvarado visitara a Cipolletti a partir de las 15.30. El Dragón buscará seguir sumando para escalar posiciones, mientras que el Torito que ya se encuentra clasificado a la Copa Argentina, intentará asegurar su clasificación y mantenerse en la pelea de arriba por el ascenso.

En la Reválida B, Círculo Deportivo visitará a San Martín de Mendoza desde las 16, con la necesidad de sumar puntos en su lucha por mantenerse en la categoría. A la misma hora.

Por el Regional Amateur, Deportivo Norte recibirá a Defensores de Valeria del Mar desde las 16. El equipo de La Perla llega después de empatar como visitante frente a Quilmes y de quedar libre en la segunda fecha. Ahora volverá a jugar en su cancha y ante su gente, en un encuentro en el que buscará hacerse fuerte como local y meterse en la pelea por el liderazgo de su grupo.

Quilmes, por su parte tendrá fecha libre.

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