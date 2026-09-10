Inter Miami empató 1-1 ante Chicago Fire por una nueva fecha de la MLS, en un encuentro que tuvo a Lionel Messi y Rodrigo De Paul como titulares. El conjunto local se puso en ventaja con un gol de Robert Lewandowski, pero el equipo de Miami reaccionó y llegó a la igualdad con una participación clave del capitan argentino.

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Messi apareció para asistir a Casemiro, quien marcó de cabeza el 1-1 y le permitió al Inter Miami rescatar un punto como visitante. El capitán argentino volvió a ser determinante en el ataque de su equipo y fue uno de los protagonistas del encuentro.

Sobre el final, Lewandowski protagonizó una discusión con Ian Fray y De Paul salió a defender a su compañero. El argentino y el delantero polaco quedaron cara a cara e intercambiaron palabras “¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?”, le dijo el jugador de la selección argentina al atacante polaco.

“¿QUIÉN SOS, BOBO? YO GANÉ DOS COPA AMÉRICA Y UNA COPA DEL MUNDO, ¿VOS?”.



Rodrigo De Paul, a Lewandowski. 🤬🇦🇷🇵🇱 pic.twitter.com/WUz3SKq2Lp https://t.co/qQae1d7LeF — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 10, 2026

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