Franco Colapinto fue protagonista de una particular postal en Madrid junto a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y nada menos que Zinedine Zidane. La escudería francesa compartió la imagen en sus redes sociales y rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

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Los pilotos de Alpine llegaron a Madrid para disputar el nuevo Gran Premio de España de Fórmula 1. En la previa de la competencia, los tres participaron de una acción comercial vinculada a los vehículos de calle de la marca francesa.

“Un momento con Zidane antes del Gran Premio de España”, publicó Alpine junto a la fotografía. El encuentro reunió a tres grandes figuras del deporte: Colapinto, Gasly y el exfutbolista francés, campeón del mundo en 1998.

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