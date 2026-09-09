Peñarol de Mar del Plata participará en el Torneo Amistoso Internacional que se disputará en Belo Horizonte, Brasil. Organizado por Minas Tenis Clube.

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Previo al inicio de la temporada 2026/27 Peñarol viajará a Brasil para disputar el Torneo Amistoso Internacional que fue organizado por Minas Tenis Clube. El certamen representará una nueva experiencia para el “Milrayitas” y una importante instancia de preparación que le permitirá sumar competencia de jerarquía.

La delegación arribará a Belo Horizonte el lunes 21 de septiembre. Luego, el martes 22, disputará un partido amistoso ante Minas Tenis Clube como parte de la preparación previa al inicio del torneo.

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El jueves 24 comenzará oficialmente el certamen y Peñarol enfrentará a Fluminense, mientras que el viernes 25 cerrará su participación ante el local, Minas Tênis Clube.

De esta manera, el conjunto marplatense continúa con su preparación de cara al inicio de la Liga Nacional. En su debut se medirá frente al vigente campeón, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, el próximo 30 de septiembre en el Polideportivo “Islas Malvinas”.

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