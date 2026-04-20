Peñarol (MDP)

Peñarol cerró la fase regular con un triunfo y ya tiene rival en playoffs
El equipo marplatense superó a Ferro en un duelo exigente y volverá a enfrentarlo en la próxima instancia de la Liga Nacional.
El equipo marplatense superó a Ferro en un duelo exigente y volverá a enfrentarlo en la próxima instancia de la Liga Nacional.
El "Milrayitas" jugará su primer encuentro de la Liga Nacional el viernes 26 de septiembre ante San Lorenzo en el "Roberto Pando". El debut en casa, será el 4 de octubre ante Regatas de Corrientes.
Después de dos derrotas consecutivas como local, jugará esta noche ante Gimnasia de Comodoro y luego frente a Obras y San Lorenzo. Son baja González y Marín.
El “Milrayitas”, luego de la salida de Laginestra, busca un nuevo DT. Los primeros nombres que interesan.
El jugador que viene de disputar la final de la Liga Nacional con Instituto se suma al equipo de Leonardo Costa para compartir el puesto con Facundo Vázquez.
El equipo marplatense cayó 86-81 ante Zárate Basket como visitante en medio de la gira de tres partidos. Otra vez, Al Thornton fue la gran figura con 19 puntos y 13 rebotes.
El equipo "milrayitas" tuvo un buen primer tiempo ante el "Calamar" pero no pudo contener a Eric Flor en la segunda parte para la derrota 79-75 en el Polideportivo.
Después de su participación en Argentino de Junín donde logró la Permanencia en la Liga Nacional, el rosarino habló en Marca Deportiva sobre la oportunidad de sumar minutos en el "milrayitas".
Este domingo 3 de agosto, el estadio de Peñarol será sede de la tercera jornada de competencia. El torneo sigue creciendo con su propuesta dinámica, federal y con fuerte presencia de clubes de La Liga Nacional.
El base argentino aclaró que por ahora tiene mucho para dar todavía en Real Madrid, pero consultado sobre la posibilidad de regresar en algún momento, dijo que lo "lo correcto" sería hacerlo en Peñarol.
La competencia empezará el 24 de septiembre con la participación de Peñarol. No habrá reemplazante para Riachuelo .
El pivote santafesino de 35 años fue confirmado como nuevo refuerzo del “Milrayitas” para la próxima temporada de la Liga Nacional. Llega tras un gran paso por San Lorenzo, con una extensa carrera en el básquet argentino e internacional.