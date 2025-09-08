Peñarol está en la búsqueda de un jugador más para cerrar su plantel de cara a la próxima Liga Nacional y el apuntado es un extranjero para suplir la baja de Gastón Córdoba que fue anunciado como incorporación pero por una operación en uno de sus ojos, no se pudo sumar finalmente al plantel.

En ese sentido, esta semana será clave porque el equipo marplatense sabe que necesita contar con el plantel completo para trabajar en las próximas semanas de cara al inicio de la competencia y además, para los partidos amistosos que se empiezan a diagramar.

Las fichas están apuntadas a un extranjero con experiencia internacional como Gus Okafor. El nacido el Baltimore con 26 años, que egresó de la Universidad de Wichita viene de un paso por Evreux de Francia donde completó 31 partidos con promedios de 9.1 puntos, 3.1 rebotes y 1 asistencia por juego.

Previamente, también pasó por Dinamarca antes de llegar a lo que será su primera experiencia en el básquet sudamericano sabiendo que vendrá para sumar minutos detrás del mejor jugador del equipo como Al Thornton pero para aportar su dinámica a un equipo que tendrá la intensidad como mayor característica.

Si bien todavía no está firmado el contrato, la idea es que puedan cerrarlo esta semana para ser anunciado y sumarse así al trabajo que está realizando el equipo con intensidad y durante la última semana en el Polideportivo “Islas Malvinas” pensando en los amistosos que deben confirmar.

