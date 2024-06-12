Club Peñarol

Valinotti: "Serán partidos para luchar de principio a fin"
El base de Peñarol habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre los duelos en Mar del Plata ante Quisma y el gran momento que atraviesa el equipo.
El base de Peñarol habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre los duelos en Mar del Plata ante Quisma y el gran momento que atraviesa el equipo.
El equipo "milrayitas" juega este lunes ante Riachuelo en el Polideportivo desde las 21. Será el último partido de la temporada.
El Milrayitas fichó a tres jugadores para jerarquizar sus categorías menores y proyectar de cara a la Liga Nacional.
El equipo "Milrayitas" superó a San Lorenzo por 80 a 75 cerrando una serie de partidos en casa. Al Thornton con 18 puntos y 7 rebotes fue la máxima figura.
El "Milrayitas" venció a los correntinos por 70-56 en el Polideportivo y ganó la serie de Reclasificación por 3-1. Ahora en cuartos de final jugará ante el campeón, Quimsa.
El nuevo asistente técnico de Hernán Laginestra habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre su regreso al "Milrayitas" donde jugó hace 15 años.
El equipo "Milrayitas" perdió ante los brasileros por 70 a 60 en el primer juego del Torneo Interligas y de la temporada. Ignacio Bednarek y Facundo Tolosa fueron los goleadores con 16 cada uno.
La pre-temporada del "milrayitas" es increíble y se le siguen bajando jugadores. Diamon Simpson no vendrá por problemas personales.
El "milrayitas" finalmente pudo hacerse con los servicios de "Chuzito" González, una pieza muy importante que le da un salto de calidad al plantel pensando en el 2025.
El "milrayitas" perdió ante la "fusión" como local por 81-63 y suma dos derrotas consecutivas para quedar con récord negativo (13-14). Thornton fue el destacado con 25 puntos.
El equipo "milrayitas" jugará nuevamente este jueves por la noche recibiendo a Platense en el Polideportivo "Islas Malvinas". Volverá Marín pero está en duda "Chuzito" González.
El equipo de Laginestra venció a Riachuelo por 89-75 en el último partido de la fase regular. Dominó por 20 puntos durante todo el juego. Al Thornton con otra gran actuación, se coronó como el goleador de la Liga.