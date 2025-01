Peñarol está en pleno receso, pero en una etapa muy particular. El plantel se terminó de conformar con todas sus fichas recién hace un mes y el tramo final del año es el momento decisivo para los recambios.

En ese contexto, el entrenador del equipo “milrayitas” Hernán Laginestra habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que ha visto del equipo desde que se sumaron los últimos extranjeros Miguel Simón e Isaac Hamilton: “Contra Regatas, un equipo que tiene mucha jerarquía, que puede contratar ese tipo de jugadores porque tiene mucho presupuesto, hicimos un gran trabajo tanto defensivamente como ofensivamente. Fuimos claramente el equipo que debió ganar el partido y así fue”.

Luego sobre los partidos en la ruta, indicó que “contra Independiente de visitante, un equipo intenso, duro, que no tiene la jerarquía que tiene Regatas, pero una localía muy fuerte; hicimos un gran partido y pudimos llevarnos la victoria en un reducto difícil. En los últimos dos partidos contra Atenas e Instituto, no jugamos bien, fuimos claramente derrotados”.

Ante ese panorama, se remontó al principio del año: “pudimos completar el equipo a mitad de diciembre. Dimos cuatro meses de ventaja con respecto a los demás equipos que trabajaron juntos todos desde el inicio. Eso para mí cuenta mucho. Nuestro equipo tiene virtudes y errores, igual que todos los equipos, pero falta madurarlo y trabajarlo. Faltan horas de trabajo todos juntos. Con seis partidos ganados y 6 perdidos, jugando cuatro de local nada más y con todas las vicisitudes que pasamos, estamos muy contentos”.

Mientras tanto, en el receso se habló mucho de nombres para cortar e incluso algunos que podrían venir al equipo, aún cuando todavía el grupo como tal no se terminó de conformar del todo. Al respecto, Laginestra explicó que “depende del nombre propio, porque estamos averiguando por un montón de jugadores. Algunos salieron a la prensa, otros no y por no entorpecer las negociaciones, preferimos no nombrar a nadie. He leído por ahí que ya se nombraron algunos jugadores, pero nosotros estamos averiguando por algunos más todavía. Incluso que no están en Argentina, que están en el exterior, así que pero depende del nombre propio, si el jugador vale la pena o es cambiar figurita y no rendimiento”.

También confirmó en ese panorama, uno de los apuntados es Luciano “Chuzito” González que lo estaría buscando también San Martín de Corrientes: “es uno de los nombres apuntados”. Para dejarlo en claro, el DT indicó que un corte o recambio de jugadores “no sería descabellado pero tampoco es algo seguro”.

UN EQUIPO EN CONSTRUCCIÓN PERO CON CIMIENTOS SÓLIDOS

Hernán Laginestra no esquivó tampoco la opinión sobre los extranjeros que ha sumado el plantel y donde todavía está distribuyendo roles dentro del equipo: “la verdad, sin disfrazar ninguna situación, tanto Thomas, como Hamilton y Kramer son…no sé cómo explicarte, tienen el mismo comportamiento y la misma situación que Víctor Fernández o Tolosa. Son gente de bien, con un comportamiento ejemplar, con un sentimiento de equipo normal. No poniéndose ellos por delante de ninguna situación. Puedo asegurar que son personas geniales. Estamos conociendo a Simón, pero estos cuatro jugadores en el día a día son espectaculares. Se dejan entrenar, se dejan dirigir, están dentro de la misma regla colectiva, tanto cuando salimos a la ruta como cuando estamos en Mar del Plata. Interesado en aprender, interesado en el rival, en el scouting, en el video. Si es por eso, los tomamos como nacionales, seguramente en el pasaporte no, pero en el comportamiento diario sí”.

“ES UN LINDO DESAFÍO TRABAJAR EN PEÑAROL TODOS LOS DÍAS”

Justamente sobre el dominicano Miguel Simón con quien tuvo un intercambio en el último encuentro ante Instituto, agregó que “debe mejorar las reglas defensivas, sobre todo que sea el patrón de la pintura de nuestro equipo. En eso estamos insistiendo. Después el gol va a venir por la generación del equipo, porque él no es un anotador con la pelota en la mano, no es un jugador de poste bajo ni que resuelva con la bola en la mano. Puede resolver cuando se lo hace jugar. Por eso la ocupación del espacio, el timing de los movimientos, jugar para el compañero, hay un montón de situaciones de juego en Argentina a las que no está muy acostumbrado”.

Después de todo lo que ha pasado, Laginestra suena más entusiasmado que nunca con lo que tiene por delante en el 2025: “Es un lindo desafío trabajar en Peñarol todos los días, porque te exige hacer lo mejor cada día, a estar atento a los detalles, a ir al club, dar la mejor práctica posible, que el grupo esté unido, presentar el mejor producto que esté al alcance el día del juego. Peñarol exige un buen juego, y el buen juego te lleva a ganar. No conozco muchos equipos que jugando 10 partidos mal seguidos puedan ganar siete. Entonces para ganar, que lo que le gusta a la gente, tiene que jugar bien. Y para jugar bien tenés que tener a la mano muchos condimentos, y eso es lo que te exige Peñarol. Esta etapa me encanta, porque no me gustaría ir a la práctica o al juego a jugar por nada, con un conformismo de que si salimos 14° está bien, no pasa nada”.

Antes de fin de año, también le envió un mensaje especial a los hinchas del club: “quiero decirles que vamos a necesitar su apoyo en cada juego que estemos de local y mandarle una Feliz Navidad y un lindo año nuevo. Que el 2025 nos encuentre en la mejor posición que podamos alcanzar como grupo y que el club esté contento, esté bien, esté positivo, que toda esa aura y esa energía nos envuelva para que el equipo se luzca dentro de la cancha”, concluyó.