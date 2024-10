Peñarol, diezmado y con mayoría de juveniles, fue de mayor a menor en su debut por el Torneo Interligas que significó el regreso a la competencia internacional después de casi una década. En la primera presentación del torneo que se disputa en Corrientes, perdió ante Fortaleza por 70 a 60 en el Estadio “José Jorge Contte”.

Los pibes fueron los más destacados de la noche con un Ignacio Bednarek determinante aportando 16 puntos y 5 rebotes; además de un gran cierre de Facundo Tolosa que también marcó 16 y además, sumó 3 tableros y 1 asistencia. Víctor Fernández y Nicolás Chiaraviglio sumaron 10 cada uno y el debutante Devante Wallace aportó 8.

El quinteto inicial del “milrayitas” apenas tuvo dos fichas mayores pero eso no se notó porque comenzó con un parcial 5-0 respaldado en la tarea de Bednarek en la pintura y un intenso Wallace que no sólo trató de aportar en ofensiva, sino que también mostró sus dotes defensivas. Pudo sostenerse en ventaja durante un buen tramo hasta que apareció el visitante. De la mano de Anderson Santana (7) y con un goleo repartido, pudo igualar el desarrollo pero apareció Víctor Fernández como sexto hombre con 8 puntos en ese primer parcial para irse al descanso 17 iguales.

Ya en el segundo parcial no pudo tener la misma potencialidad ofensiva. Durante los primeros minutos le costó atacar pero no se le escapó demasiado el conjunto brasilero (26-22) antes de una reacción breve del conjunto de Laginestra que ya empezaba a sentir el trajín del encuentro. Fortaleza no le dejó pasar ese momento y sacó ahora sí una máxima importante de 11 puntos con la que cerró el primer tiempo (40-29).

Ignacio Bednarek tuvo un buen partido (Foto: Prensa Peñarol)

La vuelta a cancha luego de la charla en el vestuario tuvo otra vez a Bednarek como protagonista mostrando su nivel y aprovechando los minutos que quizás no tenga el resto de la temporada. Santana y Mc Clanahan eran los más destacados del conjunto de Flavio Soares que seguía profundizando su buen momento en el partido llegando a una máxima de 17 sobre el final del tercer período (58-41).

Al joven equipo de Mar del Plata sólo le quedaba un cuarto para tratar de cerrar de la mejor manera posible el partido donde fue de menor a mayor, sintiendo la falta de rotación y de experiencia en este primer juego de la temporada. Tuvo un quinteto de anotadores que trató de sostener al equipo en partido haciendo un gran esfuerzo y mostrando corazón para competir. Chiaraviglio y Tolosa fueron claves para ponerse apenas a 8 pero no pudo hacer más y fue derrota por 70-60.

Con este resultado, Peñarol tendrá que esperar que se juegue el partido de segundo turno entre el local Regatas de Corrientes y Uniao Corinthians para saber si tendrá que presentarse mañana jueves a las 19 o a las 21.30.