Peñarol de Mar del Plata afrontará desde este jueves el tramo final de la fase regular en la Liga Nacional jugando 7 partidos, de los cuáles 5 serán en condición de local con el objetivo en quedar entre los 12 mejores para ingresar a la post temporada.

El primer escollo será este jueves desde las 21 en el Polideportivo “Islas Malvinas” cuando reciba a Platense que está peleando por salir del fondo de la tabla de posiciones y olvidarse definitivamente de la posibilidad de mantener la categoría.

Para este compromiso, Hernán Laginestra sabe que recuperará a Federico Marín que volverá a cambiarse luego de un problema en el hombro y estará a disposición del cuerpo técnico para darle una mejor rotación al perímetro del equipo.

Por otro lado, Luciano “Chuzito” González estará en duda porque todavía no está al 100% luego del golpe que sufrió en la rodilla y, si bien esta semana pudo avanzar en realizar básquet con oposición, todavía no viene con suficiente rodaje. Esperarán hasta último momento para saber si lo incluyen o no, sino podrá volver recién el domingo para el compromiso ante Ferro que se jugará desde las 11.30 y con televisación.

Platense, 17° en la Liga Nacional con un récord de 12-22, viene de lograr una importante victoria ante San Lorenzo como visitante por 78-73 y cuenta en sus filas con el ex “milrayitas” Julián Morales, además de otras figuras como Eric Flor, Wendi Graterol y Franco Smaniotti.

Los marplatenses acumulan un récord 15-16 con algunos altibajos lógicos de una competencia larga, pero en la mayoría de los partidos de la temporada, no pudo tener el plantel completo. Ahora necesita sumar en el Polideportivo la mayor cantidad de triunfos posibles para asegurarse cuanto antes el lugar entre los mejores 12.