Peñarol ha comenzado su pre-temporada de cara a la Liga Nacional 2024/2025 y además, el Torneo Interligas que será el primero que deberá afrontar cronológicamente a finales de septiembre. La novedad para esta temporada en el cuerpo técnico de Hernán Laginestra es la incorporación de Fernando Malara, un ex jugador "Milrayitas", que será asistente técnico.

El "Negro" que fuera subcampeón de Liga en la 2008/2009 jugando sólo 24 partidos, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego del primer entrenamiento: "Pasaron unos cuantos años de aquella vez, ahora me toca estar desde otro lugar. Estoy contento por estar acá, por ser parte de Peñarol".

El destino parecía marcado para que pueda estar en Peñarol porque no es la primera vez que el técnico había pensado en él como asistente: "Esto ya viene de hace algunos años. Hace tiempo que Laginestra me venía ofreciendo el puesto y por cuestiones personales no se podía terminar de acomodar. Lo conozco de Estudiantes de Concordia donde me dirigió dos años y sé de su capacidad como entrenador. Esta temporada con Peñarol lo ha ratificado", afirmó Malara.

A pesar de tener experiencias como entrenador en jefe, sabe que está en formación constante y para sus aspiraciones, será una buena oportunidad estar en el "MIlrayitas": "Quiero venir a sumar experiencia, a aprender y seguir desarrollándome como entrenador. Siempre hay que seguir aprendiendo de las cosas buenas y de las malas, lo importante es tener la cabeza puesta en aprender. Después hay que hacer un camino, el mío se dio bastante rápido desde que dejé de jugar. Estar al frente de un equipo como entrenador principal también se dio rápido. Siempre digo que hay que tomar los desafíos, a veces sin estar 100% preparado porque las oportunidades te van haciendo, te van dando experiencia para construir a un entrenador".

En ese sentido, competir en Liga Nacional es importante y más aún, hacerlo en un múltiple campeón: "siempre está bueno estar en un club como Peñarol que tiene mística e historia, es lindo ser parte de equipos así".

Los entrenamientos ya están en marcha para un plantel que todavía no se terminó de conformar y que tendrá un par de fichajes más para completarlo: "Lo bueno de este plantel es que muchos se conocen, han trabajado juntos, han jugado juntos y han ganado juntos. Además, hay muchos jugadores que conocen la categoría y tienen experiencia. Son inteligentes y saben lo que tienen que hacer. Tendremos que tratar de hacer el plantel lo más largo posible para que haya opciones y sea más versátil", analizó.

Después de 15 años le toca regresar al club pero guarda gratos recuerdos de aquél paso por un equipo muy competitivo y donde tenía, por ejemplo, al actual Manager, "Tato" Rodríguez como compañero: "fue una linda experiencia, duró poco pero fue muy linda. Me dejó todas buenas sensaciones, más allá de que sufrí una lesión y estuve afuera casi dos meses. Terminamos jugando la final de la Liga, competimos y haber sido parte, venir a jugar a Peñarol fue algo grato".