Peñarol confirmó la continuidad de Pérez Tapia y el regreso de Giorgetti
Es en el marco del armado del plantel para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquet, bajo la conducción de Leandro Ramella.
Es en el marco del armado del plantel para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquet, bajo la conducción de Leandro Ramella.
Como pasó en Corrientes, el "Milrayitas" ganó un punto de visitante ahora en la serie frente a Quimsa por 85-70 en los 4° de final de la Liga Nacional. La serie está 1-1.
El "Milrayitas" anunció la contratación de su tercer extranjero para el puesto de alero.
El Milrayitas despidió el año con una inesperada derrota en Mar del Plata: Independiente de Oliva lo venció 87 a 76.
Se realizó la Asamblea en el "Milrayitas" donde fue reelegido Amoedo como presidente con Esteban Giri como vice.
El equipo "milrayitas" juega este lunes ante Riachuelo en el Polideportivo desde las 21. Será el último partido de la temporada.
Por su nuevo estilo de juego y cambios en la conducción del club, el Milrayitas se renovó por completo con la intención de regresar a los primeros planos. Un 2025 partido en dos.
El base de Peñarol habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre los duelos en Mar del Plata ante Quisma y el gran momento que atraviesa el equipo.
El "milrayitas" perdió ante la "fusión" como local por 81-63 y suma dos derrotas consecutivas para quedar con récord negativo (13-14). Thornton fue el destacado con 25 puntos.
El "milrayitas" eligió a su entrenador para la próxima temporada de la Liga Nacional y presentó oficialmente a Leonardo Costa.
El Milrayitas no pudo sostener el triunfo en Junín y perdió contra uno de los peores equipos de La Liga en los segundos finales.
El "Milrayitas" decidió no continuar con el extranjero dentro del equipo en una nueva decisión que deja diezmado el plantel.