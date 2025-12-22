El inicio fue claramente favorable a la visita, que salió con mucha intensidad y se adelantó 13 a 5 en los primeros 3 minutos y medio, con 9 puntos de Filipetti. Ese envión le permitió a Independiente dominar el primer cuarto y cerrarlo arriba por 30 a 18.



En el segundo parcial, el equipo cordobés mantuvo el ritmo y la energía. Con un juego colectivo eficaz y buena efectividad, amplió la diferencia hasta el 41 a 23 en el promedio del cuarto y se fue al entretiempo con una ventaja contundente de 19 puntos: 55 a 36.

El tercer cuarto comenzó nuevamente con Independiente imponiendo condiciones y llevando la diferencia hasta los 22 puntos. Sin embargo, Peñarol reaccionó de la mano de Pérez Tapia, que lideró la ofensiva local para recortar la distancia y dejar el marcador 71 a 58 de cara al último período.



En el cierre, el Milrayita llegó a ponerse a nueve puntos y alimentó la ilusión de una remontada, pero Independiente mostró solidez, controló los tiempos del partido y fue efectivo en los momentos clave para sellar una importante victoria en Mar del Plata.

