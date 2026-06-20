El Club Atlético Peñarol confirmó la continuidad de Agustín Pérez Tapia y el regreso de Franco Giorgetti para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquet, en el marco del armado del plantel bajo la conducción del entrenador Leandro Ramella.

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Pérez Tapia renovó su vínculo con la institución tras una destacada campaña en la que promedió 13.4 puntos, 3.7 rebotes y 2.1 asistencias por partido, consolidándose como una pieza clave del equipo marplatense.

Por su parte, Giorgetti regresa al club tras su paso por Boca Juniors y luego de una etapa previa en Peñarol entre 2010 y 2017, período en el que integró planteles que conquistaron tres títulos de la Liga Nacional, dos Súper 8 y una Copa Argentina.

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Estas incorporaciones se suman a las confirmaciones de Luciano Guerra, Iván Basualdo y Nicolás Chiaraviglio, así como a los regresos de Sebastián Vega e Ignacio Bednarek, en la configuración del nuevo plantel.

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