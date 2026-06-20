Brasil venció 3-0 a Haití en el Estadio Filadelfia por el Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que Marruecos superó 1-0 a Escocia en el Estadio Boston, en una jornada marcada por la eficacia ofensiva sudamericana y el golpe temprano del conjunto africano.

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El equipo brasileño resolvió el encuentro en el primer tiempo con una ráfaga de goles. Matheus Cunha abrió el marcador a los 23 minutos tras un rebote y amplió la ventaja a los 36 con un potente remate. Luego, Vinícius Júnior selló el 3-0 a los 45 minutos tras una asistencia de Lucas Paquetá. En el desarrollo, Raphinha debió salir lesionado a los 39 minutos.

En el otro encuentro, Marruecos derrotó 1-0 a Escocia con un gol de Ismael Saibari al minuto de juego, tras una asistencia de Brahim Díaz, marcando el tanto más rápido del torneo hasta el momento. El conjunto africano dominó el partido con mayor posesión y cantidad de remates, mientras que el arquero Angus Gunn tuvo participación en la jugada del gol.

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El partido también dejó incidencias en el equipo europeo, con la salida por lesión de Kieran Tierney a los 58 minutos.

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