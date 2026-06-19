El entrenador argentino Fernando Gago fue operado de urgencia durante la madrugada en una clínica de Santiago de Chile, luego de presentar un cuadro cardiovascular tras el triunfo de Universidad de Chile por 2-0 ante O’Higgins en el Estadio Nacional.

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La institución confirmó en un comunicado que el técnico “se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares” y que “se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, tras ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Según medios chilenos, el entrenador de 40 años fue intervenido quirúrgicamente luego de su ingreso. Los periodistas Matías Parker y Christian González detallaron que Gago “acusaba signos de problemas cardiovasculares” y que permanece bajo observación médica, lo que le impidió asistir a los entrenamientos.

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La situación obligó a reorganizar el cuerpo técnico. Para el próximo compromiso frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile, el equipo será dirigido por su ayudante, Fabricio Coloccini, mientras se espera la evolución clínica del entrenador.

Se recuerda que como entrenador, Gago tuvo pasos en el fútbol argentino por Aldosivi, Boca Juniors, Chivas de Guadalajara y Racing Club, club en el que obtuvo sus únicos títulos como entrenador.

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Con información de Infobae

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