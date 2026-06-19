Después de una semana tranquila, Aldosivi espera por Defensa y Justicia

El entrenador Fernando Gago incorporó sólo una modificación en la lista de jugadores convocados para recibir este lunes desde las 18 en el Minella a Defensa y Justicia por la Fecha 5 del Torneo 2021. Se trata del regreso de Alejandro Aranda en lugar del juvenil Franco Pérez.