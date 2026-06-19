Operaron de urgencia a Fernando Gago en Chile por un cuadro cardiovascular
El técnico fue internado tras el triunfo ante O’Higgins. Está estable y bajo observación. Su ayudante dirigirá el próximo partido por Copa Chile.
El técnico fue internado tras el triunfo ante O’Higgins. Está estable y bajo observación. Su ayudante dirigirá el próximo partido por Copa Chile.
El entrenador Fernando Gago incorporó sólo una modificación en la lista de jugadores convocados para recibir este lunes desde las 18 en el Minella a Defensa y Justicia por la Fecha 5 del Torneo 2021. Se trata del regreso de Alejandro Aranda en lugar del juvenil Franco Pérez.
El “Tiburón” confirmó la llegada del ex mediocampista de la Selección Argentina a su primera experiencia como entrenador junto con Federico “Pocho” Insúa como asistente. Comenzará a trabajar el próximo jueves con el plantel y antes llegará a la ciudad para firmar su contrato.