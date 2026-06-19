La Federación Argelina de Fútbol presentó ante la FIFA una queja formal por el arbitraje en la derrota frente a la Selección argentina, en el debut del Grupo J del Mundial, disputado en el marco del certamen internacional. El reclamo fue motivado por lo que la entidad calificó como una “injusticia arbitral”.

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El principal señalamiento se centra en una jugada ocurrida cerca de la media hora del partido, cuando Lionel Messi habría pisado con los tapones el gemelo del defensor Aïssa Mandi en disputa de balón. Ni el árbitro Szymon Marciniak ni el VAR sancionaron la acción, que para la federación argelina debió ser expulsión.

Además, el organismo denunció otras dos acciones que, según su criterio, también ameritaban tarjeta roja sobre Ibrahim Maza y Anis Hadj Moussa.

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Desde la delegación argelina señalaron: “Sabemos que Argentina fue superior, pero no podemos permanecer en silencio ante una injusticia”. Al mismo tiempo, aclararon que la presentación fue realizada dentro de los plazos reglamentarios y que no buscan modificar el resultado del partido, sino que las decisiones sean evaluadas por la comisión correspondiente de la FIFA.

Mientras aguardan la respuesta del organismo, Argelia ya se enfoca en sus próximos compromisos de la fase de grupos ante Jordania y Austria.

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Con información de TN