Kimberley debutó con un triunfo en la Zona Campeonato B del Torneo Federal A al vencer por 1-0 a Argentino de Monte Maíz en el estadio José Alberto Valle. El único gol del encuentro lo marcó Facundo Russo, de cabeza, durante el primer tiempo.

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El conjunto marplatense fue superior en la etapa inicial, donde mostró solidez defensiva, intensidad para recuperar la pelota y eficacia en las jugadas de pelota parada. El tanto llegó tras un preciso centro de Franco Mañas que Russo conectó de cabeza para establecer la diferencia.

En el complemento, Argentino adelantó sus líneas y manejó más la pelota, aunque Kimberley sostuvo la ventaja y se quedó con tres puntos importantes para comenzar con confianza el Nonagonal. En la próxima fecha, el equipo tendrá jornada libre antes de visitar a Atenas de Río Cuarto.

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