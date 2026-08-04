La marplatense Solana Sierra finalizó este martes su participación en el WTA 1000 de Toronto al perder en la primera ronda frente a la estadounidense Sloane Stephens por 6-3 y 6-4.

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La joven argentina tuvo un exigente estreno ante una de las jugadoras con mayor recorrido del circuito femenino y, si bien logró sostener buenos pasajes durante el encuentro, no pudo imponerse en los momentos clave del partido.

Stephens, campeona del US Open 2017, hizo valer su experiencia para quedarse con el primer set por 6-3 y cerrar el encuentro en el segundo parcial por 6-4, avanzando así a la siguiente instancia del torneo.

Más allá del resultado, Sierra volvió a competir en un escenario de máxima exigencia del tenis mundial, enfrentándose a una rival de jerarquía y sumando una valiosa experiencia en su proceso de crecimiento dentro del circuito profesional.

El WTA 1000 de Toronto integra la gira norteamericana sobre superficie rápida previa al US Open, último Grand Slam de la temporada, y representa una oportunidad clave para que la marplatense continúe acumulando rodaje y puntos para el ranking internacional.

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