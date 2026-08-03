Llegó el momento de la verdad para Kimberley. Luego de una gran campaña en la fase regular, el conjunto marplatense comenzará este lunes, desde las 15, su participación en el Nonagonal del Torneo Federal A cuando reciba en el estadio "José Alberto Valle" a Argentino de Monte Maíz, por la primera fecha de la segunda fase del certamen.

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El equipo dirigido por Mariano Mignini cerró una sólida primera etapa al finalizar tercero en la Zona 1 con 26 puntos, solo por detrás de Olimpo (31) y Alvarado (27), resultados que le permitieron meterse entre los mejores equipos de la categoría y seguir soñando con el ascenso.

Del otro lado estará Argentino de Monte Maíz, que llega tras finalizar segundo en la Zona 3 con 23 unidades y también buscará comenzar con el pie derecho una instancia en la que cada punto puede resultar determinante.

No será un rival desconocido para Kimberley. Ambos equipos ya se enfrentaron en las últimas temporadas del Federal A. En 2024, el "Dragón" se impuso por 3-2 en un partidazo, mientras que en 2025 fue el conjunto cordobés el que festejó al quedarse con la victoria por 2-1.

El Nonagonal reúne a los mejores equipos de la categoría y pone en juego objetivos muy importantes. Los cuatro primeros de la tabla avanzarán a los cuartos de final por el primer ascenso a la Primera Nacional, mientras que los cinco restantes obtendrán una plaza para la próxima edición de la Copa Argentina.

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Kimberley ya sabe lo que significa disputar ese certamen: en la edición 2025 enfrentó a Newell's Old Boys y, tras igualar en los 90 minutos, quedó eliminado en la definición por penales.

Ahora, con la ilusión renovada, el conjunto de Mariano Mignini tendrá el desafío de comenzar con una victoria para posicionarse desde el inicio entre los principales protagonistas del Nonagonal y dar el primer paso en busca de un histórico ascenso a la Primera Nacional.

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