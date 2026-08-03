El Millonario aún no sumó puntos en el Torneo Clausura y atraviesa la peor racha de su historia en el profesionalismo. La crisis de River parece no encontrar un piso. Este domingo, el equipo de Eduardo "Chacho" Coudet perdió 1-0 frente a Rosario Central en el estadio Monumental por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que quedó marcado por el gol en contra de Nicolás Otamendi y por el clima de tensión que se vivió tanto dentro como fuera del campo de juego.

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El pitazo final desató el descontento de los hinchas, que hicieron sentir su bronca con cánticos dirigidos a la dirigencia y una fuerte reprobación hacia el equipo. La derrota volvió a poner en duda la continuidad de Coudet, quien atraviesa uno de los momentos más delicados desde su llegada al club.

Los números reflejan la magnitud del presente. Por primera vez en la historia del profesionalismo, River perdió cinco partidos consecutivos en competencias nacionales, una marca inédita que solo encuentra un antecedente similar en 1911, durante la era amateur.

La preocupante racha comenzó con la derrota 3-2 ante Belgrano por la final del Torneo Apertura, continuó con el 3-1 frente a Aldosivi por la Copa Argentina y se profundizó con tres caídas consecutivas en el Clausura: 1-0 ante Barracas Central, 1-0 frente a Gimnasia y, ahora, otro 1-0 contra Rosario Central.

Como si fuera poco, el conjunto de Núñez todavía no logró sumar unidades en el actual Torneo Clausura y acumula otra estadística que expone su falta de reacción: lleva 28 partidos consecutivos sin remontar un encuentro en el que comenzó perdiendo. La última vez que logró dar vuelta un resultado fue hace 634 días.

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Con un equipo golpeado, un entrenador cuestionado y un Monumental que perdió la paciencia, River atraviesa uno de los momentos deportivos más difíciles de las últimas décadas y necesita una reacción inmediata para evitar que la crisis siga profundizándose.

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