La medida fue confirmada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la APREVIDE, que informó que, tras las gestiones realizadas junto a la AFA y ambos clubes, los hinchas locales y visitantes podrán asistir al estadio José María Minella.

Ads

Venta de entradas para el público local

Las entradas para los hinchas de Aldosivi estarán disponibles desde este viernes en distintos puntos de venta de la ciudad. Podrán adquirirse en la Tienda Tiburón, ubicada en Olavarría 2967, el viernes y sábado de 10 a 20, y el domingo de 10 a 13. También se venderán en el predio del Club Aldosivi, el viernes de 10 a 18 y el sábado de 10 a 13.

Además, el sábado habrá expendio en la estación de servicio Shell de Constitución 6690 y en la YPF de Batán (Ruta 88, kilómetro 12,5), en ambos casos de 13 a 20. Otro de los puntos habilitados será la Ferretería Acantilados, ubicada en Calle 493 Nº 491, donde podrán adquirirse de 10 a 15.

En cuanto a los valores, la entrada general tendrá un costo de $40.000, mientras que los jubilados abonarán $20.000 y los menores $10.000. Las plateas, por su parte, tendrán un valor de $60.000.

Entradas para el público visitante

Los hinchas de Gimnasia ya pueden adquirir sus entradas de manera online a través de la plataforma Fever. El valor de la popular visitante es de $40.000.

Ads

De esta manera, el encuentro entre Aldosivi y el Lobo marcará un nuevo partido del fútbol argentino con presencia de ambas hinchadas, una modalidad que continúa implementándose de manera gradual en distintas competencias del país.