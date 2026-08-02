El equipo dirigido por Israel Damonte volvió a mostrar dos caras. Tras un primer tiempo en el que el “Lobo” fue superior y golpeó en los momentos justos, el conjunto marplatense reaccionó en el complemento, mejoró su rendimiento y estuvo cerca de rescatar un resultado positivo.

Ads

La visita abrió el marcador a los 40 minutos de la primera etapa con un cabezazo de Agustín Auzmendi, quien conectó un preciso centro de Pedro Silva Torrejón. Ya en el segundo tiempo, a los 66’, el ex Aldosivi Rodrigo Agustín Colazo amplió la ventaja tras definir de derecha luego de un rápido contraataque encabezado por Alexis Steimbach.

El descuento llegó a los 78 minutos por intermedio de Nicolás Gaitán, que ganó de cabeza dentro del área y colocó la pelota junto al ángulo izquierdo. El gol impulsó al “Tiburón”, que fue con todo en busca del empate y generó sus mejores pasajes en el tramo final del encuentro, aunque no le alcanzó para evitar una nueva derrota.

Con este resultado, Aldosivi sigue sin ganar en lo que va de la temporada entre el Torneo Apertura y las tres primeras fechas del Clausura. En cambio, Gimnasia sumó su segunda victoria consecutiva y se ubica en los primeros puestos de la Zona B con seis unidades.

En la próxima fecha, el “Tiburón” visitará a Rosario Central el viernes desde las 19.30, mientras que Gimnasia recibirá a Barracas Central en La Plata.

Ads

Puede interesarte

Ads