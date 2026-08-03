Boca Juniors sumó un punto en su visita a Rosario al empatar 2-2 frente a Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa, en un partido cambiante y de alto voltaje por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mostró una muy buena imagen durante la primera etapa y logró abrir el marcador gracias a un gran cabezazo de Santiago Ascacíbar, que aprovechó un centro preciso para poner en ventaja al conjunto xeneize.

Sin embargo, el desarrollo cambió por completo en el complemento. Newell's salió con otra intensidad y encontró rápidamente la igualdad a través de una gran acción individual de Matías Cóccaro, quien dejó en el camino a Leandro Paredes antes de definir junto a un palo para el 1-1.

Impulsado por el empate, el conjunto rosarino continuó dominando las acciones y dio vuelta el resultado con una excelente combinación entre Thamas Ríos y Luca Regiardo. El mediocampista apareció desde la medialuna y definió con precisión para establecer el 2-1.

Cuando el encuentro parecía escaparse, Boca reaccionó. Leonel Flores inició una gran jugada por la derecha, Tomás Aranda cambió de frente con un toque de gran calidad y Alan Velasco apareció para definir y decretar el 2-2 definitivo.

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Finalizado el encuentro, Arruabarrena hizo referencia al exigente calendario que afronta su equipo.

"No hay tiempo para lamentos ni para el trabajo. Muchas veces el trabajo es una charla y un video, más cuando jugás cada tres o cuatro días. Hoy no soy un entrenador, soy un seleccionador que elige a los jugadores para el partido siguiente, pero es lo que hay. Asumí esto y no tengo por qué esconderme."

En paralelo, la dirigencia tomó una decisión respecto al mercado de pases. Boca decidió poner en pausa la búsqueda de un centrodelantero y aguardará por la evolución física de Adam Bareiro.

Si el delantero logra recuperarse en el corto plazo, el club continuará con las opciones que ya tiene en el plantel. En cambio, si los plazos de recuperación se extienden durante varios meses, volverá a analizar la incorporación de un delantero antes del cierre del mercado.

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